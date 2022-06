Paolo Guerrero se pronunció sobre rumores de separación con Alondra García Miró

Luego de que los rumores de que la relación entre la modelo Alondra García Miró y el delantero peruano, Paolo Guerrero, habría terminado, y además este se encontraba saliendo con la modelo dominicana, el futbolista se pronunció en exclusiva para aclarar este hecho.

“Nunca hablé y no tengo porqué hablar ahora de eso (de Alondra)”, señaló el popular ‘Depredador’, luego de que se le preguntara por su situación sentimental con la modelo Alondra García Miró.

Según la información obtenida, estos mismos cuestionamientos se la habrían realizado a la madre del futbolista peruano, la cual prefirió no pronunciarse, ni brindar declaraciones del hecho, colgando la llamada.

SOBRE MODELO DOMINICANA

Aunque este no habría querido pronunciarse acerca de su relación con Alondra Garcia Miró, Guerrero no perdió la oportunidad para aclarar la foto en la que saldría abrazado por una modelo dominicana, llamada Nicole Pérez en Miami.

“Fui a Miami, a un restaurante y esta chica fue la que me reservó la mesa porque ella trabaja allí, pero nada más que eso. Hicimos una amistad porque, como sabrás, Miami está lleno y siempre es bueno tener un contacto que me facilite una mesa (...) me tomo fotos así con todo el mundo”, finalizó Guerrero.