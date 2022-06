“Fue mi primer hombre, lo amé”: Jaime Bayly sobre Diego Bertie

Hace una semana, el actor Diego Bertie reveló en un programa de espectáculos que tuvo una relación sentimental con el escritor Jaime Bayly, pero que su romance fue “corta, fallido y nada relevante”.

Ahora, a través de su columna El Francotirador en el diario La Nación, Bayly le habría respondido al actor, afirmando que él fue el primer hombre que amó en su vida. Fiel a su estilo, utilizó seudónimos para hablar sobre el tema de manera explícita.

“Mi relación con ‘Soplapollas’ (en alusión a Bertie) no fue corta ni fallida, y tampoco fue irrelevante, piensa Tragasables (representándose a sí mismo). Duró un par de años. Fue mi primer hombre. Lo amé. No supe cómo amarlo, no supimos cómo amarnos, pero lo amé. Y por eso dediqué un capítulo de Salsipuedes (en referencia a su libro “No se lo digas a Nadie) titulado El actor, a un personaje, llamado Soplamocos, inspirado en ‘Soplapollas’”, narró el también conductor de televisión.

“Pensé en él, escribí pensando en él, porque seguía amándolo. Es decir que mi relación con ‘Soplapollas’ no fue corta ni fallida, sino tremenda, intensa, brutal, atormentada, y al mismo tiempo me educó en unos placeres oscuros que hasta entonces desconocía”, continúo en el texto.

NO SE ARREPIENTE

Más adelante, el escritor también develó si se arrepentía de su relación con el artista: “¿Se arrepiente Tragasables de haber amado a Soplapollas? No, claro que no. ¿Se arrepiente de haber publicado la novela Salsipuedes, de haber maliciado el personaje del actor Soplamocos con fama de mujeriego que, oh sorpresa, es gay en el closet? No, por supuesto que no. ¿Recuerda con cariño o con ternura a Soplapollas? Sí, claro que sí”.