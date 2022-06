“Vieja tu madre”: Laura Bozzo se pelea con actriz porque la llamó “señora de edad”

La conductora de televisión Laura Bozzo, quien ahora participa en el reality “La Casa de los Famosos”, tuvo un enfrentamiento boca a boca con una de sus compañeras de programa.

La pelea se inició cuando la popular “Señorita Laura” sacó de la habitación a la actriz mexicana, Natalia Alcocer. La artista decidió salir del cuarto no sin antes tildar a la conocida “abogada de los pobres” como una señora de edad. El calificativo enfureció a la peruana quien arremetió contra Alcocer.

“Tú a mí no me vas a llamar una señora de edad porque me estás discriminando. Vieja tu madre”, dijo entre gritos Bozzo.

NO HABIA QUIEN LA CALMARA

La inventora de “que pase el desgraciado” lanzó otros calificativos muy duros en contra de la mexicana, por lo que los demás participantes solo se quedaron mirando atónitos la escena.

En medio de la disputa, otra participante intervino y le pidió a Laura que se calmara, pero lejos de eso, se alteró más y le respondió: “y tú decídete por un hombre porque el ejemplo que le estás dando a tu hija es horrible, de cama en cama”.