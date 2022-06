Diego Bertie confiesa estar viviendo un romance: "No es una persona pública"

El actor y cantante Diego Bertie, prefiere llevar una carrera alejada de los escándalos, pero últimamente viene revelando algunos detalles de su vida íntima desde hace algunos días. El último de ellos, lo confesó este miércoles, cuando confirmó que se encuentra enamorado.

Se sabe poco de la faceta sentimental de quien fuera el protagonista de conocidas telenovelas noventeras, como 'Cosas del amor', 'Canela' y 'Obsesión'. Se sabe, por ejemplo, que en 2004 se separó de Viviana Monge, con quien estuvo casado durante siete años.

No obstante, Diego Bertie decidió abrir las compuertas de su intimidad para afirmar que en la actualidad alguien ocupa un lugar especial en su corazón. "Digamos que no me falta cariño, tengo amor en exceso y del mejor", indicó al programa de Rodrigo Gonzáles.

A pesar de que fue consultado por la identidad de la persona con quien comparte sus días, Bertie prefirió guardar silencio. "Nunca me ha gustado hablar de mi intimidad, pero tampoco tengo nada qué ocultar, sino que no es una persona pública", dijo.

"Tiempo entero y con tarjeta marcada", añadió en alusión a una de las canciones que interpreta.