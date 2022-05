Estas fueron las declaraciones de Jhon Kelvin y Dalia Duran en el juzgado

Según las imágenes en exclusiva al que Dilo Fuerte pudo acceder, se puede observar como Jhon Kelvin, se defiende ante la sentencia declarada por el fiscal Reynaldo Junior Elías Cantafio fue quien probó la culpabilidad del imputado por los delitos de violación sexual y agresión fisica y psicologica.

“Cometí un error, yo no soy mala persona, dios me dio valores, mi esposa sabe que yo no soy mala persona, me equivoqué, sí me equivoqué, pero nunca me oculté, nunca me escapé (...) para terminar, permítame ver a mis hijos”, señaló Kelvin en testimonio a la fiscalía de turno.

El cantante Jhon Kelvin, acusado de agresión física y psicológica contra su ex pareja, Dalia Durán, respondió ante la fiscalía, y además se pronunció a través de sus redes sociales, emitiendo un comunicado público relacionado al hecho.

“La justicia para mi, es diferente, los jueces no aplican justicia, me han condenado a 21 años, situación que no aceptaré porque me considero inocente. Agotare todos los medios y mecanismos legales que la ley me da para defenderme”, señaló Kelvin a través de un comunicado.

DECLARACIONES DE DALIA DURÁN

Del mismo modo, según las imágenes obtenidas donde se puede apreciar lo que sería el juicio entre Jhon Kelvin y su ex pareja Dalia Duran, se puede escuchar como esta última responde a los cuestionamientos, retirando sus acusaciones y negando haber sido violentada sexualmente por el cantante.

“Yo niego totalmente, que el padre de mis hijos me haya forzado a tener relaciones sexuales esa noche, lamento mucho que esto haya llegado a tanto, fue por una mala informacion mia, por estar mal asesorada en ese momento”, finalizó Durán.