Juan Víctor arremete contra Andrea San Martín tras pedir S/ 5,000 como alimentos para su hija

En entrevista exclusiva, Juan Víctor Sánchez se pronunció brindando detalles acerca de la nueva batalla legal que estaría atravesando contra Andrea San Martín , además manifestó que estaría realizando un pedido de tenencia, para contar con la custodia de su menor hija.

Sanchez habría contado detalles acerca del nuevo pedido realizó la ex conductora Andrea San Martín en la audiencia por cambio en la pensión de alimentos para su hija, el pasado jueves.

Según contó Sanchez, la madre de su hija, Andrea San Martín habría manifestado que tiene gastos que alcanzan la suma de S/7000 por lo que él estaría solicitando al piloto una pensión de S/5000 en concepto de alimentación para su menor hija.

“El día de ayer nos juntamos con abogados por el tema de la demanda de alimentos, se me está solicitando la suma de 5,000 soles, yo le ofrecí S/1400, aparte del seguro de salud que sigo pagando hasta el día de hoy, pero ella no aceptó”, acotó en entrevista con Dilo Fuerte.

Asimismo contó que no la dejarían ver a su hija hace dos meses y medio sin embargo ya hace más de seis meses no la dejarían quedarse con el padre ni salir fuera del domicilio de la madre.

“No puedo llevar a mi hija conmigo hace más de seis meses, no puedo estar a solas con ella, no puedo jugar a solas con ella, no puedo compartir con ella y con el resto de mi familia como lo hacía antes”, señaló la ex pareja de Andrea San Martín.

SOBRE EL ABOGADO

Del mismo modo Juan Víctor Sánchez ex pareja de Andrea San Martín habría señalado que todo este incidente empezó cuando inició una relación luego de su separación con la madre de su hija, sin embargo, según manifiesta, este problema podría deberse a la mala asesoría que tiene refiriéndose al actualmente controversial abogado que la representa legalmente.

“El abogado no es un buen abogado, que le pueda decir: ‘yo te asesoro bien y esta es la manera de hacer las cosas, concilia’. Yo he estado en la puerta de la casa de la mamá de mi hija, por entrar a ver a mi hija, ella había accedido a que yo entré y el abogado por teléfono le decía: ‘No, pídele una prueba Covid’, el abogado no quería que yo pase”, finalizó.