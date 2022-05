Jorge Cuba desmiente a Melissa Paredes y niega que su familia sabía de la separación

El economista Jorge Cuba, se pronunció respecto a las últimas declaraciones de su exnuera, Melissa Paredes, quien aseguró que la familia del padre de su hija, Rodrigo Cuba, tenía pleno conocimiento de la separación entre ambos.

En entrevista para América Televisión, el padre del futbolista del Sport Boys rechazó categóricamente lo dicho por la actriz y exreina de belleza, asegurando que su familia nunca supo de la ruptura, ni mucho menos, del motivo de la separación.

"Primero quiero dejar en claro y desmentir a la madre, en el sentido de que ella siempre dice que su familia sabía (sobre la separación). Yo pregunto, el hermano de Rodrigo, que es el padrino de mi nieta, ¿lo sabía? No. La madre que adora a la nieta y está detrás de ella, ¿lo sabía? No. Yo, que soy quien está bancando a mi hijo, ¿lo sabía? No. Entonces de dónde sale la frase que toda su familia lo sabía, es una mentira más, basta de tantas mentiras, por favor", dijo.

Sobre Rodrigo Cuba

Por otra parte, la expareja de la voleibolista Jessica Tejada, resaltó la labor de Rodrigo Cuba como padre, recordando que incluso renunció a un buen contrato con el club César Vallejo de Trujillo, para poder estar más cerca de su hija.

"Todo el país sabe cuánto Rodrigo ha hecho por el amor por su hija. Él ha dejado un contrato con el club César Vallejo para venir a Lima. Él ha renunciado exponiéndose a quedar sin trabajo por el amor a la bebé. Gracias a Dios el equipo Sport Boys nos dio la oportunidad de trabajar con ellos. Ha quedado el riesgo de quedarse sin trabajo por el amor a su hija. Siempre será su prioridad su hija. Deja de hacer lo que tenga que hacer por su hija, sus actos hablan por él.", sostuvo.

(Con información de Diario Correo)