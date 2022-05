Christian Nodal cuenta por qué mostró sus conversaciones con Belinda

A través de su cuenta oficial de Twitter, el cantante Christian Nodal decidió contar porque había compartido las conversaciones que tuvo con su ex pareja y actriz, Belinda.

Cansado de los constantes ataques y reproches que tenía el cantante Christian Nodal, por haber compartido las capturas de pantalla de la conversaciones que habría tenido con Belinda, el compositor decidió responderle a una usuaria vía Twitter.

"¿Por qué ventilar que le dabas dinero?, no creo que ella, o sus papás te hayan obligado. Ambos están disfrutando los frutos de sus esfuerzos”, señaló una de las usuarias que acusaron al cantante mexicano, por ventilar los chats.

A lo que el compositor y cantante, Christian Nodal respondió contando las verdaderas razones por la que habría tomado esta decisión de publicar la conversación que sostuvo con su expareja Belinda.

“Le escribí y no cambió nada. No se trata de dinero, se trata de que siguen y siguen tratando de afectar. Ni siquiera el éxito les sirve para dejarme en paz. Solo faltaba ese empujón que me dieron para que por fin decidiera qué hacer”, señaló Nodal.

LE MANDÓ UN MENSAJE A LA MAMÁ DE BELINDA

Belinda Schüll, madre de la cantante Belinda, no pudo evitar pronunciarse a través de redes sociales, publicando lo que sería una indirecta para el cantante Nodal.

“El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron.” se pudo leer a través del post de Instagram.

Por lo que el cantante Christian Nodal, se pronunció acusando a la madre de la actriz de haberse aprovechado del dinero de su hija, y el suyo.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabó todo” acotó Nodal, dejando una nueva captura de pantalla donde se puede leer que la cantante Belinda, le pediría dinero para ella y sus padres.