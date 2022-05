Abogada del ‘Gato’ Cuba: “¿Melissa Paredes no quiere que el padre tenga relación con su hija?”

La abogada Lady Peña, representante legal del futbolista Rodrigo Cuba Piedra​, más conocido como el ‘Gato Cuba’, se presentó en un programa local, donde se pronunció acerca del cambio de conciliación solicitado por la actriz y ex conductora, Melissa Paredes.

Según indicó Peña, actualmente, la pareja habría conciliado por una tenencia compartida, lo que significa que cada padre podría tener 3 días y medio, a la menor, en su poder, sin embargo por medio de una conciliación, se le informó a Cuba, una solicitud de cambio en el régimen de tenencia que tendrían actualmente.

Asimismo, la abogada habría señalado, que Paredes solicitó un cambio en el régimen de visitas, pidiendo contra con la custodia de la menor, por 5 días a la semana.

“El padre no puede estar los fines de semana, no porque no quiera, sino porque no puede”, acotó Peña manifestando que por el trabajo de Cuba, le resulta complicado compartir solo durante los fines de semana.

Del mismo modo, Peña relató que los padres de la menor mantienen un trato cordial, por ello, les resultó de gran sorpresa este pedido.

“Si no es un tema económico ¿Entonces es un tema de no querer que el padre tenga una relación con su hija?” señaló la abogada.

HORARIOS DE TENENCIA DE LA MENOR

Según señaló la abogada Lady Peña, Rodrigo Cuba Piedra tendría en su custodia a la menor, los días lunes desde las 12:00 del mediodía, hasta los jueves a las 6:00 p.m.

Por lo que la exconductora Melissa Paredes, tendría a la menor, desde el Jueves a las 6:00 p.m., hasta los lunes a las 12:00 del mediodía.