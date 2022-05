Amber Heard sobre misteriosas heces en la cama de Johnny Depp: “fueron sus perros”

Continúa el juicio por difamación entre la ex pareja 'hollywoodense', Johnny Depp y Amber Heard, en la que vuelven convertirse en tendencia por las sorprendentes declaraciones de los actores. Esta vez, la actriz se defendió por las acusaciones de Depp en su contra, en las que la acusa de ser responsable de la aparición de heces en su cama.

Depp narró que el hecho ocurrió cuando su exesposa cumplió 30 años, luego de una pelea, cuando ya estaban separados. Cuando se dirigió a la casa de Los Ángeles que aún ambos compartían, el protagonista de 'Piratas del Caribe' encontró “restos fecales humanos” en su cama.

HEARD RESPONDE

La actriz de 'Aquaman' respondió a las acusaciones asegurando que se trató de ‘Boo’, la mascota del actor. Explicó que cuando se arreglaba junto a su amiga para salir a un festival de música, la mascota subió a la cama junto a ‘Pistol’ y defecaron allí.

“Por supuesto que no lo hice. En primer lugar, no creo que eso sea divertido, no estaba de humor para hacer bromas, ya que mi vida se estaba desmoronando”, aseguró la actriz.

Durante las declaraciones de Depp, aseguró que no podían ser sus mascotas porque son 'yorkies' de tamaño pequeño, pesan alrededor de 4 libras cada uno, aseguró.

Con información de RPP.