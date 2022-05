“Obi-Wan Kenobi” lanza nuevo tráiler con primeras imágenes de Darth Vader

¡La Fuerza está de vuelta! Y para los fans de la saga de Star Wars regresa más poderosa que nunca, ya que sus icónicos personajes están más activos que nunca, no solo el regreso de un joven Luke Skywalker, trajo la esperanza a todos lo seguidores de la obra de George Lucas, ahora están de vuelta el maestro Obi Wan Kenobi y el villano mas emblemático de toda la galaxia, Darth Vader.

Hoy “4 de mayo la Fuerza esté con ustedes” (May the fourth be with you). se celebra el “Día de Star Wars”, y Lucas Films no encontró mejor manera de celebrarlo estrenando un nuevo tráiler de su próxima serie “Obi-Wan Kenobi”, protagonizada por Ewan McGregor.

Con el avance se confirma que el viernes 27 de mayo se estrenarán sus primeros dos capítulos por la plataforma Disney Plus.

El tráiler nos adelanta más de la trama, pero el momento más alto es la primera vista a Darth Vader, quien aparece al final y se observa cómo su traje se va ensamblando parte por parte, mientras se escucha su icónica y temida respiración.

La última toma, es de Obi-Wan Kenobi cuando levanta la cabeza, como si fuera a enfrentarse a él y su semblante realmente es de verdadero miedo.