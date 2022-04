“Ahora paso la página”: Érika Villalobos agradece apoyo tras ‘ampay' de su aún esposo

Érika Villalobos publicó un video en redes sociales para agradecer el apoyo y las muestras de cariño por parte de sus seguidores tras el mal momento que enfrentó luego del 'ampay' que protagonizó su aún esposo Aldo Miyashiro y la reportera Fiorella Retiz.

"No pensaba grabar este video, pero creo que es importante que les agradezca, porque he recibido tantos mensajes de apoyo, de cariño, con tanto amor deseándome lo mejor, que la verdad, esto es muy importante para mí. He sentido demasiado amor", manifestó la actriz.

También agradeció a sus amigos por no dejarla sola en uno de los momentos más difíciles de su vida. “Pensé que tenía algunos buenos amigos, pero me he dado cuenta que tengo muchos. Estoy sorprendida por la cantidad de personas con las que puedo confiar, de las que puedo poner las manos al fuego. Que han estado ahí, conmigo, alentándome y eso me ha hecho sentir afortunada”, sostuvo.

A pesar de haber concedido algunas entrevistas ante la prensa, nunca se refirió directamente a la infidelidad captada en cámaras por parte del conductor de “La Banda del Chino” y ahora afirma que ya está lista para “pasar la página”.

“Yo me quedo con el amor y cariño de ustedes. Me siento más afortunada. Y les deseo lo mismo porque todos nos merecemos eso, amor y empatía. Como peruanos nos merecemos eso y mucho más de lo que estamos viviendo. Les agradezco nuevamente. Ahora, yo paso la página”, afirmó.