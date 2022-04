El renacer de Diego Dibós: Cantante regresa con nuevo single “ASTRONAUTA”

"ASTRONAUTA" es como se autodenomina este single nuevo grabado en su propio estudio que trae consigo un mensaje y concepto que representan el trance que Diego Dibós atravesó cuando cayó en las redes del Covid y su renacer hace un año, precisamente un 23 de Abril, día en que se estrenará en las diversas plataformas digitales. Este singles es un adelanto de su propia pluma de lo que será su nuevo álbum discográfico que incluirá 12 temas.



Dibós cita parte de la letra de esta canción que viene acompañada por un video clip animado hecho en base a los dibujos creados por su hijo Juan Diego.



"Me he visto obligado a viajar muy lejos y ahí me he dado cuenta que he perdido de vista lo esencial. Estando tan lejos como un astronauta me di cuenta que tenia que estar tan cerca como un niño. Disfrutar de cada momento, guiarme por mi instinto, divertirme, ocuparme en lo que me hace feliz."



"Estoy muy emocionado con esta segunda oportunidad. Ver crecer a mis hijos y que ellos me vean envejecer es algo que no quería perderme, quiero con mi música, dar siempre mensajes sinceros y positivos", comenta el también músico peruano que se inició en el grupo TK.



Punto aparte el cantautor y productor peruano sigue en paralelo creando exitosos soundtracks para las principales series, películas y telenovelas peruanas como es el caso de la balada "Si me ves llorar de alegría" que suena en la tv serie "Maricucha".



Cabe mencionar que el vocalista de TK no graba un disco como solista desde el 2013.