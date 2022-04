Folklore nacional de luto: Fallece Martina Portocarrero, intérprete de “Flor de Retama”, a los 72 años

Martina Portocarrero, cantante folklórica que popularizó la canción "Flor de Retama", falleció este sábado a causa de una enfermedad. Así lo confirmaron familiares, al medio La República, y el guitarrista Manuelcha Prado, a TV Perú.

La cantante y líder política se encontraba luchando contra un cáncer de pulmón desde diciembre del 2021. Posteriormente viajo a Suiza para ser atendida en un hospital del país de Europa Central. Sin embargo, su estado de salud se complicó y no logró salir con vida.



En una de sus últimas entrevistas a la prensa, la artista nacional se refirió sobre su padecimiento: “Es complicado. Estoy delicada, han estado investigando, dando el origen. Soy una persona que come bien, no toma, no fuma, no toma cosas heladas, nunca me enfermé, es bastante sorpresivo que me agarre un cáncer bastante invasivo”.



El cantautor, Manuelcha Prado, aseveró que su entorno se encuentra afligido tras recibir la triste noticia. “Es una gran perdida y nos cae intempestivamente. La vimos bastante bien hace algunos meses, siempre preocupada por las actuaciones y por su sensibilidad social y política. Ella estaba en esas actividades y la veíamos bastante bien”, indicó al medio TV Perú.



Desde el Ministerio de Cultura lamentaron el sensible fallecimiento de la destacada cantante folclórica e investigadora de la cultura andina nacional. “Siempre será recordada por interpretar de manera única la canción ‘Flor de Retama’”, señala un comunicado difundido a través de las redes sociales. Asimismo expresaron sus condolencias a los familiares.