“Hablando huevadas”: “Machín" y su relación con criticado Ricardo Mendoza

Nuevamente, diversos líderes sociales, autoridades y público en general se pronunciaron ante las ofensivas expresiones que utilizó la dupla de cómicos Ricardo Mendoza y Jorge Luna, contra personas con Síndrome de Down.

El CONADIS envió un comunicado a la opinión pública rechazando los actos y comentarios de índole ofensivo hacia la comunidad con Síndrome de Down y con discapacidad en general. A estos reclamos e indignación se sumó el actor Carlos Alcántara, más recordado por su papel de ‘Machín’ en el exitoso programa cómico ‘Pataclaun’, quien es padre de un joven con autismo.

“Mientras muchas familias luchan por sacar adelante a sus hijos(as) con habilidades diferentes o con alguna condición médica, hay mucha gente aún que continúa burlándose y riéndose de ellos, ¡basta ya de hablar huevadas!”, escribió en sus redes sociales.

RELACIÓN FAMILIAR

Lo que llamó la atención es que Carlos Alcántara y el cuestionado Ricardo Mendoza serían familia, pues este último sería su sobrino. El actor elogió en algún momento a su familiar y lo felicitó por su éxito. “No lo veía tiempo y no sabía que se dedicaba a esto. Y es súpertalentoso y él está haciendo su carrera solo. Yo le di el empujón, porque él apareció solo; yo no sabía que él iba a estar ahí… Y de ahí me enteré de que hace stand-up, que es maestro de stand-up, que escribe guiones… Le mando un abrazo y me siento muy feliz y orgulloso por él“, dio durante una entrevista con el youtuber Carlos Orozco.

Con información de La República.