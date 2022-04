Stephanie Cayo oficializa el fin de su relación con Maxi Iglesias

Parecían una pareja muy fuerte que nada los separaría, sin embargo, lo suyo ha terminado más pronto de lo que muchos imaginaban. Hablamos de Stephanie Cayo y Maxi Iglesias que han roto su relación sentimental, tal y como ha confirmado la actriz peruana.

Como se recuerda se conocieron hace justo un año durante el rodaje en el país andino de la película ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’, estrenada el pasado 18 de marzo en Netflix. Entonces, el idilio que protagonizan sus personajes traspasó la pantalla y se convirtió en real, algo de lo que ellos mismos hablaban con orgullo hasta hace poco.

Pese a todo, la también cantante y bailarina dejó en claro el cariño que aún sigue sintiendo por el actor español, y cuenta que espera volver a trabajar con él algún día.

Maxi Iglesias no se ha pronunciado sobre el fin de su relación, pero el cambio en sus redes sociales fue radical y es que ya tiene ni una sola imagen en Instagram de su relación con Stephanie más allá de los flyers de la película que protagonizan. En las redes de la actriz no ocurre lo mismo, pues no ha borrado la última instantánea con Maxi, que data de diciembre del año pasado.

¿Un nuevo galán?

De nuevo en la soltería, a Stephanie se la relaciona ahora con el intérprete turco Kerem Bürsin, conocido por la serie ‘Love is the air’. La actriz se ha referido, en un medio internacional, sobre la amistad que hay entre ambos, además de confesar las cualidades que debe tener su hombre ideal.

"Sí, lo he conocido y me parece que es un gran tipo, pero todavía no lo conozco mucho, entonces digamos que todavía no lo he conocido muy bien", dijo la cantante sobre el actor turco.

"Mira es que a mí me gustan los hombres inteligentes, y creo que tiene que ser un hombre que sabe lo que quiere, que ya ha vivido muchas cosas y que es una persona madura. Que te va a sumar, te va a acompañar y hará equipo contigo", aseguró Stephanie Cayo.