Controversia: Youtuber acepta error y se disculpa por afirmar que picarones son chilenos

El reconocido youtuber español Ibai, aceptó su error y se disculpó por decir que los picarones pertenecen a la tradición chilena. El famoso internauta causó controversia cuando afirmó en un spot que los picarones son una comida típica chilena y los alabó por su originalidad.

El spot se lanzó para un producto en Chile el cual se denominó ‘Aguante Chile’, donde se destaca la creatividad del país sureño. “Nombres de comida originales y diferentes. ¿Se atreven a más? ¿Calzones rotos? ¿PICARONES? ¿Chancho en piedra? ¿Sándwich de potito?”, se lee en el mensaje de Twitter que publicó Ibai.

CRÍTICAS AL STREAMER

Los internautas no dejaron de responder al spot, muchos de ellos criticando la aseveración de que los picarones son chilenos. “No te pases, los picarones son de Perú. Un mínimo esfuerzo por indagar no te vendría mal”, se lee en un mensaje.

Dicha publicidad generó tantas respuestas negativas, que le mismo Ibai tuvo que pronunciarse para pedir que detengan el acoso. "Ya he entendido que los picarones son de Perú y no de Chile por favor soltadme el brazo no puedo más", publicó en su cuenta oficial de Twitter.

Con información de RPP.