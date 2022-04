Famoso Youtuber desata polémica por asegurar que los picarones son chilenos

El famoso youtuber español, Ibai Llanos, hoy por la tarde (hora peruana), se pronunció a través de su cuenta de Twitter y pidió que ya no lo ataquen más. Como se recuerda, el comunicador ha sido presa de críticas tras decir que los picarones son originales de Chile.

La furia ha sido tal en las redes sociales, y los ataques mucho peor, que el joven español terminó aceptando su error y pidió que lo dejen tranquilo.

“Ya he entendido que los picarones son de Perú y no de Chile. Por favor, soltadme el brazo, no puedo más”, publicó en su cuenta de red social este 18 lunes de abril.

Este pronunciamiento logró la rápida respuesta de los usuarios, quienes aceptaron la rectificación. En menos de una hora logró más de 25 mil me gusta y más de mil 200 compartidos.

Problemas con el spot

El problema se suscitó debido a que, en el spot publicitario de Pepsi Chile, el anima a todos los mapochos a crear contenidos creativos y en una parte del video menciona que el dulce peruano, picarones, es chileno. Esto desató la polémica en las redes sociales y uno de sus seguidores peruanos dijo lo siguiente.

“Los picarones son peruanos. Dejen, por favor, de robarnos nuestras comidas que, si quieren ser como nosotros y tener la mejor gastronomía del mundo, pero no se roba”, “con todo respeto, los picarones son un plato de origen inca” y “cómo van a decir que los picarones son chilenos; si los chilenos son bien identificados con su país porque tienen que estar copiando de otros”.

La figura mundial de Ibai

Ibai Llanos es uno de las figuras de internet más importantes de estos últimos años, hoy en día cuenta con más de un millón de seguidores en sus cuentas de Youtube, Twitch, Instagram y Twitter. También es narrador de campeonatos de videojuegos y a logrado amasar una fortuna de 1,15 millones de euros al año, según un estudio de la empresa financiera CashNetUsa.

Además, es socio de la productora Kosmos que es de propiedad de Gerard Pique; los dos fueron los creadores del famoso mundial de globos en donde el ganador y campeón fue un chico de Perú.

A su vez, cuenta con varias amistades como artistas famosos y futbolistas entre los cuales se encuentran el ‘Kun’ Agüero, que dicho sea de paso es su mejor amigo; y Lionel Messi que lo invitó a su casa a su cenar además de ser el único en poder entrevistarlo en la presentación con el Paris Saint Germain.

Los picarones

Los picarones son uno de los postres más representativos y estrella de la gastronomía peruana; se mantiene vigente desde los tiempos de la colonia. La forma más singular de prepararlo es con harina, camote, zapallo y es servido con miel, consumido de forma popular en lugares públicos o restaurantes.

Hasta la compositora nacional, Rosa Mercedes Ayarza, escribió ‘La picaronera’, una canción que resalta y muestra el aprecio que se tiene por los picarones.