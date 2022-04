Semana Santa: películas antiguas versus modernas ¿por qué no pegan las nuevas versiones?

Es casi una tradición en Perú la transmisión de películas referentes a Semana Santa durante la celebración. Los principales canales de televisión suelen elegir una y otra vez los mismos largometrajes que por años han llamado la atención de los peruanos y que no dejan de ver. A continuación, compartimos una lista de las películas más vistas en Semana Santa y sus versiones modernas.

BEN HUR (1959)

Charlton Heston se consagró como una mega estrella mundial con este film de más de tres horas de duración y que logró llevarse 11 estatuillas en Los Oscar. La gran actuación de Heston como Judá Ben Hur y su trágica historia, no exenta de momentos sobrenaturales, ha conmovido por años a las familias peruanas y aún hoy en día es un referente para estas fechas.

En el 2016 salió 'Ben Hur', una nueva versión de esta afamada película, protagonizada por Jack Huston, la cual fue catalogada como un ‘fiasco’ de taquilla. Este remake respaldado por dos grandes productoras, Paramount y Metro Goldwyn Mayer, recibió solo una décima parte de la inversión que se hizo para su realización en la primera semana de estreno.

JESÚS DE NAZARETH (1977)

Una de las grandes realizaciones bíblicas en la que Robert Powell quedó inmortalizado como uno de los ‘Jesús’ mejor interpretados. Además, cuenta con un gran reparto como Anne Bancroft, Ernest Borgnine, Anthony Quinn, por mencionar a algunos. Como cada año, esta película de más de 6 horas de duración, es una de las favoritas en el prime time.

En 2004 Mel Gibson dirigió una nueva versión de la vida pública de Jesús, pero narrada de una manera mucho más violenta y con una gran dosis de realismo. La Pasión de Cristo tuvo gran impacto entre la población peruana durante sus primeros días de transmisión. Aunque el papel de Robert Powell ha quedado como el Jesús más ideal, James Caviezel ha dado vida a un Jesús más humano. Una de las pocas nuevas versiones que vale la pena ver esta Semana Santa.

LOS DIEZ MANDAMIENTOS (1956)

Nuevamente a Charlton Heston da vida a un personaje bíblico, esta vez se pone en el papel de Moisés, bajo la dirección de Cecil DeMille, en la que debe dirigir a toda una nación en busca de la Tierra Prometida. Las actuaciones de Yul Brynner (el Faraón Ramsés) y Anne Baxter (Nefertiti) también son alabadas en este film.

'Exodus: Dioses y Reyes' (2014), protagonizado por Christian Bale, no logró tener el apoyo esperado. En esta remake de la historia de Moisés las críticas van desde “una copia de mala calidad” de la versión protagonizada por Heston, hasta “una pérdida de tiempo”.

LA BIBLIA: EN EL PRINCIPIO (1966)

Este largometraje se ha convertido en uno de las películas religiosas referentes en cuanto al Génesis de la Biblia, pues relata de manera precisa los primeros libros, desde el origen de todo hasta el nacimiento de Isaac. Durante su estreno recibió diversas críticas, entre positivas y negativas, pero actualmente los peruanos siguen viendo esta joya del entretenimiento para Semana Santa.

El 2014 salió 'Noé', protagonizado por Russell Crowe, en la cual se habla del gran diluvio, pero desde una visión muy personal del director Darren Aronofsky, en la que no solo se ve a Noé armando un arca y llenarla de animales, sino que gigantes de piedra y ángeles caído forman parte de la visión del director. Una historia que no pudo calar en el corazón peruano y que no ha logrado convertirse en un referente en pascuas.

Aunque estas no son las únicas películas alabadas por el público peruano, es evidente que las antiguas versiones tienen aún vigencia en la pantalla chica, a diferencia de algunas nuevas versiones que no han logrado calar en el imaginario de la gente.

Con información de Trome, AARP