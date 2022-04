Fiorella Cayo confirma fin de su matrimonio con Miguel Labarthe: “Estamos separados lamentablemente”

Sorprendió a todos. La actriz peruana Fiorella Cayo confirmó el fin de su matrimonio tras revelar que se separó de su esposo Miguel Labarthe, con quien contrajo nupcias en diciembre del 2019.

"Sí, estamos separados lamentablemente. Me da pena porque siempre compartí que estábamos felizmente casados, porque lo estuvimos, yo fui muy feliz", dijo a la prensa durante la alfombra roja de la película "No me digas solterona 2".

La hermana mayor de Stephanie Cayo conversó con la prensa sobre el tema y aseguró que ambos decidieron tomar rumbos distintos. Es preciso señalar, que hace algunos días el rumor de su separación fue cobrando fuerza.

DEJA DE SEGUIRLO EN REDES

Asimismo, la actriz ha dejado de seguir en redes sociales a Miguel Labarthe en redes sociales, mientras que él aún conserva las fotos. Incluso, ella se fue de viaje sola hace poco a la ciudad de Madrid.

SEPARACIÓN DE STEPHANIE

Como se recuerda, Fiorella Cayo y Miguel Labarthe se casaron en la ciudad de Tarapoto, muy cerca a la “Laguna azul”. Una situación similar pasó su hermana Stephanie Cayo, quien habló sobre su separación con Chad Campbell.