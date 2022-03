Cómo elegir un cargador portátil y por qué debes tener un GPS

Cuando notamos que la batería de nuestro celular dura cada vez menos, o simplemente queremos estar cubiertos en caso de que se corte la luz o debas hacer un viaje, lo mejor que podemos hacer es adquirir un cargador portátil.

Lo mismo sucede con las empresas de logística, que contratan servicios de monitorización satelital cuando quieren mejorar la productividad y evitar problemas.

Justamente, por ello creamos este artículo, en el cual sabrás qué observar antes de comprar un cargador y por qué es recomendable que adquieras un servicio de telemetría.

Aspectos a considerar antes de comprar un power bank

Capacidad

Lo primero que debemos saber es la capacidad que tiene la batería de nuestro celular, con el fin de comprar un cargador de baterías que tenga la misma cantidad de mAh o más. Haciendo esto, estaremos adquiriendo un cargador capaz de realizar una carga completa o incluso dos o tres, dependiendo del modelo.

Recuerda que, cuanto más alta sea la cantidad de miliamperios (mAh), más cargas podrás realizar con el power bank. Un ejemplo sencillo: si tu celular tiene 4000mAh de batería, comprando un cargador de 8000mAh tendrás para dos cargas completas.

Puertos USB y su peso

Considerar el peso del cargador es importante porque viajará contigo todos los días a donde quiera que vayas, y no es agradable llevar un cargador portátil que termina siendo una molestia. Además, evalúa de cuántos puertos USB dispone, para conocer si serás capaz de utilizarlo en varios dispositivos simultáneamente.

Observa detenidamente que el puerto de tu celular y el del power bank sean del mismo tipo, ya que no sería conveniente que te des cuenta que no coinciden justo cuando necesitas cargarlo. Los cargadores portátiles tienen una potencia máxima, y se ralentizará la carga en los dispositivos conectados una vez se llegue a esa cifra.

Lee las reseñas

Cuando ya tienes los anteriores puntos definidos y analizados, toca hacer algo fundamental cada vez que estamos por comprar de manera online: chequear las calificaciones. Lo mejor es que algunas de ellas traen una reseña, en la cual las personas comentan si el cargador de baterías les funcionó bien, cuánto duró, etc.

Si tienes iPhone, comprueba que tenga la certificación MFi (Made For iPhone), e incluso tendrás la posibilidad de adquirir una carcasa que trae integrado un cargador de celular.

Tips para proteger la batería

Para mantener la batería en buen estado no solo hace falta llevar con nosotros un cargador portátil, pues hay aspectos a cuidar para que no se degrade más rápido de lo normal y puedas terminar el día con carga.

Una de las opciones disponibles que tienen casi todos los celulares, es la de activar el modo ahorro. Baja el brillo de la pantalla o no uses apps que consumen mucho.

Cuando veas que la batería se está agotando rápido, activa el modo avión para que se desactive el bluetooth y wifi. Además, no solo es importante que la batería sea oficial, sino también debe serlo el cargador de celular para que este no se dañe.

Sumado a esto, recuerda no dejar el celular al sol ya que las altas temperaturas dañan el equipo.

Por qué tener un GPS

La utilización de GPS satelital nos deja saber la ubicación de todos los vehículos conectados al sistema. En cuanto a la logística, son cada vez más importantes por la seguridad que brindan y la optimización de recursos que permiten.

¿Cómo funciona?

A partir del funcionamiento de los componentes que mostraremos a continuación, quien contrata el servicio satelital es capaz de conocer la posición en tiempo real de los dispositivos conectados, para tener un monitoreo efectivo.

Hardware: Son dispositivos como los Celcom GPS, y se ubican dentro de los vehículos a monitorear.

Conectividad: Las redes por las cuales se envía la información generada por el hardware.

Software: El software comprende la información brindada por el hardware a través de la conectividad, para finalmente decodificarla y mostrarla en una pantalla.

Principales beneficios

Hoy en día, el control satelital es una de las partes clave de la logística, pues ayuda a mejorar la calidad del servicio, la productividad, y la optimización de los tiempos. Se las considera soluciones integrales porque agrupan tanto a la empresa como a los conductores y sus flotas.

Disminuye actividad vandálica

El GPS satelital no solo nos brinda la ubicación de las flotas en tiempo real, sino que además te dan la opción de activar alertas como las de geocercas, que se activan automáticamente en el caso de que el vehículo monitoreado se mueve de maneras bruscas e inesperadas.

Comparte ubicaciones

Que el cliente pueda verificar la ubicación de la entrega y los tiempos aproximados de llegada es una gran ventaja para que quede satisfecho con el servicio. No solo es muy útil para eliminar la ansiedad, sino que aumentará la percepción que tenga de la empresa y no verá necesidad de cambiarla.

Menores costos

Aunque no parezca, es clave conocer los hábitos de manejo que tienen quienes operan las flotas, ya que el desgaste vehicular y los accidentes dependen de la manera de conducir que tenemos.

Al monitorear a los conductores, podremos optimizar costos y obtener mejores rentabilidades. Para esto, con un Celcom GPS podremos saber:

Distancia recorrida.

Cambios de recorrido no acordados.

Consumo de combustible.

Es muy importante llevar a cabo los mantenimientos sin que el cliente se vea impactado en alguna medida, y evitarás potenciales problemas vehiculares.

Aumento en la productividad

Equipando flotas con GPS, podrás evitar que la empresa pierda dinero, ya sea porque las rutas no son las mejores y debes rediseñarse, porque el vehículo se está usando para fines que no eran los acordados, o quizá los empleados no cumplen con las horas de trabajo pactadas, etc.

Conclusión

Como habrás podido comprobar, adquirir un buen cargador implica considerar algunas cosas: sus puertos USB, capacidad, etc. Además, pudiste notar la importancia que tiene adquirir un GPS satelital para las flotas, pues evitarás robos y optimizarás los recursos de la empresa.