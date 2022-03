Paul McCartney: “John Lennon fue quien terminó 'The Beatles'"

Cuenta la historia de la música, que una fría mañana de un 10 de Abril en el 70, cuando Paul McCartney anunció que "Los Beatles" ya no iban más, terminando con la ilusión de sus millones de fans de verlos juntos nuevamente en un disco o sobre un escenario.

Se habló mucho, y es que, con la disolución del grupo, y al ser el portavoz de la noticia, se creía que Paul era quien había disuelto el grupo más relevante en la historia de la música contemporánea. Se especulaba que McCartney había ejercido un liderazgo que no gustaba a los demás músicos, pero el tiempo y los años aclararon el panorama.

Recientemente, el musico en una entrevista habló sobre la separación de "The Beatles" y lo que pasó realmente.

"En ese momento, por alguna loca razón, se me culpó a mí. Sé por qué fue, fue porque, cuando publiqué mi primer álbum después de The Beatles, me enviaron un cuestionario que hacía varias preguntas sobre The Beatles, algo como: ": ¿volverán a estar juntos?" O "¿Cuándo volverán a estar unidos?" Y yo dije: "No, no lo creo". No puedo recordar la reacción exacta, pero algo así, y eso terminó explotado como: "Paul dice que los Beatles han terminado", y lo que sea. Así que eso se convirtió en: "Paul debe haberlos terminado".

LENNON DEJÓ LA BANDA, SEGÚN MCCARTNEY

El icónico bajista de The Beatles, agregó: "No tuve la oportunidad de decir: "No, hubo una reunión y John (Lennon) llegó y los otros Beatles y yo estábamos en esa sala y John entró y dijo: "Dejo The Beatles" Eso nunca salió a la luz. Me quedé atónito. Nos sorprendió mucho, y la primera pregunta en nuestras mentes fue: " "Bueno, ¿cuánto va a durar?" O es simplemente algo muy propio de John. que suelta una gran declaración dramática y luego te vas y un par de semanas después y te dice: "Oh, tal vez deberíamos volver a estar juntos". Pero fue bastante impactante. Te puedes imaginar cuando alguien entra y dice: "La fábrica está cerrando". Explicó el artista de 79 años.