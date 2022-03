¡Incluso Mercosur le responde! Doja Cat ofende a fans paraguayos y amenaza con retirarse de la música

Doja Cat, la rapera estadounidense conocida por sus temas viralizados en Tik Tok, está en el ojo de la tormenta. Al parecer, la artista generó incomodidad en su audiencia paraguaya tras tomar la decisión de cancelar una de sus presentaciones programadas y luego de ello, realizar duros comentarios contra los fans guaraníes a través de sus redes sociales.

Doja Cat es la interprete de exitos como 'Kiss me more', 'Say so' y 'Need to know'. Foto: Facebook/DojaCat

¿QUÉ PASÓ?



El festival musical, previsto para el 22 de marzo, fue suspendido por una tormenta que desencadenó inundaciones por toda la capital paraguaya, y por lo tanto se canceló su show.



Los fans comentaron a través de las redes sociales que se habían sentido decepcionados por la poca empatía de la artista que no se acercó a saludarlos. Ante esto, Doja Cat utilizó su cuenta de Twitter para responder. Y ahí se desató la polémica.



Doja subió una serie tweets en las que explicaba la situación. “Hubo una tormenta en Paraguay y el show se canceló. Cuando salí del hotel a la mañana siguiente, no había nadie en la puerta del hotel esperando por mí. Supérenlo”, “No había ni siquiera uno (con respecto a los fanáticos)” y “Hablen m***”, fueron los textos que enfurecieron más a los fanáticos.



Ante esto, cientos de usuarios comenzaron a compartir sus videos del momento en que esperaron a la artista en el hotel y nunca salió. Muchos la compararon con Miley Cyrus, que fue otra de las artistas que vio su show suspendido, pero ella decidió dedicarle una canción a sus fanáticos a través de Instagram.

¿SE RETIRA?