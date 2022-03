"Bull": la comedia ácida y aguda que expone al bullying en la sociedad

Una oficina corporativa se convierte en un ring de box en el que todo tipo de golpe (físico o emocional) es válido para sobreponerse al adversario. “Bull”, una exitosa comedia del británico Mike Bartlett, se estrenó en la cartelera del Teatro Julieta de Miraflores.

La obra posee un reparto de lujo con reconocidos actores como Manuel Gold, Andrea Luna, Joaquín de Orbegoso y Christian Isla. Ellos interpretan a ejecutivos que se enfrentan a un recorte de personal, y no tendrán conciencia moral ni compasión para sobrevivir en esta jungla de cemento.

“Bull” está dirigida por Mikhail Page, y pone a la palestra una de las problemáticas sociales más grandes en la actualidad: el bulliyng. José (Manuel Gold) es constantemente acosado y abusado por su compañeros de trabajo Isabel (Andrea Luna) y Tony (Joaquín de Orbegoso), quienes se ensañan con él para eliminarlo de la competencia.

"Si bien la obra puede ser divertida por momentos, también se vuelve incómoda y te choca, te hace reflexionar y decir '¿por qué me estoy riendo de esto?, esto no es divertido, ¿yo alguna vez he sido capaz de hacer el tipo de daño que estoy viendo en el escenario?'. Entonces, el hecho de que la obra haga que la gente se tome el tiempo de pensar en eso, ya es un pequeño aporte a la sociedad", indica Gold.

Esta obra ácida y aguda invita al espectador a elegir uno de los bandos y a cuestionarse sobre qué rol se cumple cuando se asuma la violencia como algo cotidiano. Los actores tuvieron que pasar por un arduo proceso de adaptación para interpretar a los singulares personajes.

FUNCIONES Y ENTRADAS

La obra producida por la IRA Producciones se presenta del 18 de marzo al 10 de abril del 2022, usted puede adquirir sus entradas a través de Joinnus.com, o también en la misma boletería del nuevo Teatro Julieta, dos horas antes de cada función.

Las funciones van de viernes a domingo a las 8 p.m., con una duración de 60 minutos. Solo serán 12 funciones con capacidad limitada, según aforo permitido y con todos los protocolos de ley.