BTS: esta es la verdad tras el nuevo tatuaje de Jimin junto a la oreja

El grupo coreano BTS culminó con éxito sus tres días de presentaciones en vivo en la capital Seúl, bajo el nombre PTD on stage (Permission to dance on Stage); sin embargo, uno de los integrantes llamó la atención con dos nuevos tatuajes.

Las seguidoras de la banda de k-pop no tardaron en especular sobre el significado tras los nuevos ‘tatoos’ del artista Jimin, uno ubicado en la parte baja del cuello que muestra una luna creciente y otro, mucho más escondido, tras su oreja.

Rápidamente las fans le dieron un significado al enigmático tatuaje que siempre aparecía tapado por su cabello, ya que el cantante decidió dejarlo largo para estas presentaciones.

DESDE ‘LOVE’ HASTA LA FIRMA DE JUNGKOOK

Las seguidoras de la banda no tardaron en darse cuenta que se trataba de algo escrito, así que algunas soltaron algunas palabras como ‘Love’ e, incluso, aseguraban que se trataba de la firma del cantante Jungkook, con quien un grupo de seguidoras los relacionan sentimentalmente.

Finalmente, durante el tercer día de concierto de PTD on stage, una cámara logró captar lo que decía el tatuaje. Tal como lo esperaban, se trataba de una palabra: “Youth”, escrita en inglés, que en español significa “Juventud”, la cual tendría un significado especial para la banda y para el artista, ya que otros de sus tatuajes escondidos tienen las palabras “Young” y “Forever” (‘joven’ y ‘por siempre’, respectivamente), ubicados en la parte superior de sus codos derecho e izquierdo.