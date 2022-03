'Spiderman: No way home' se consagra como la tercera película más taquillera en la historia

En tiempos de pandemia por la COVID-19, la industria del entretenimiento se vio también muy afectada, pero productos con personajes tan emblemáticos como este no se vieron vencidos por la SARS CoV-2 y la crisis económica a nivel mundial. El film, “Spiderman: No Way Home” es la única película que ha cumplido las expectativas económicas de su estudio en temporadas de pandemia.

Y uno de sus puntos a afavor es contar con uno de loselencos más costosos de Hollywood (Tom Holland, Tobey Maguire, Zendaya, Andrew Garfield, Jamie Fox, Alfred Molina, Benedict Wong, Tony Revolori, Marisa Tomei y Benedict Cumberbatch), todo un reparto jamás imaginado ni por el fan mas acérrimo del hombre araña.

SPIDERMAN SUPERÓ LOS 761 MILLONES DE DÓLARES

Y el trepa muros más famoso del mundo esta de celebración, y es que la película de Marvel y Sony Pictures sobrepasó el millón de dólares en taquilla en su estreno, se mantuvo en cines de todo el mundo durante más de dos meses, siendo la más exitosa de todo el 2021 y ahora suma un nuevo logro: superar a Avatar en territorio norteamericano.

La cinta acaba de superar los 761 millones de dólares en taquilla quedando en tercer puesto del listado y haciendo que “Avatar” pase al cuarto lugar, teniendo por delante a film como “Star Wars: The Force Awakens” y “Avangers: Endgame”.