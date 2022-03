BTS en VIVO: realiza primer concierto presencial en Corea tras dos años de pandemia

Poster oficial de los conciertos bajo el nombre PTD on stage, en referencia a su exitosa canción 'Permission to dance'. Foto: BigHit Enterteinment.

La exitosa ‘boy band’ del momento, BTS, inició hoy su primer concierto en Seúl, Corea, tras dos años y medio paralizados por la pandemia. Los jóvenes se mostraron alegres por volver a ver a k-Army luego de tanto tiempo. “No nos dimos cuenta de lo precioso que es estar juntos y saltar juntos. Mentiría si dijera que no nos afectó”, dijo RM, líder de la banda.

Hoy fue el primer concierto presencial en vivo con gran expectativa por las ARMY coreanas y del mundo, que pudieron ver la transmisión online, y no se decepcionaron. Además, de incluir nuevas canciones en su presentación ('Wings' y 'Home'), algunos momentos especiales quedaron para el recuerdo, como la inclusión de un globo en forma de ballena, un símbolo entre el cariño entre ARMY y BTS, y un segmento para que ARMY pueda aplaudir siguiendo la canción 'Mikrokosmos', ya que por restricciones del gobierno, el público tenía prohibido cantar, gritar y pararse de sus asientos, por lo que solo podían aplaudir o usar unos objetos llamados ‘aplaudidores’.

PTD ON STAGE

Los artistas han realizado una serie de conciertos bajo el nombre “PTD on stage” (Permission to dance on stage), la cual inició el 24 de octubre de 2021, en el estadio Olímpico de Seúl, pero por las restricciones por el COVID-19, tuvo que realizarse de manera virtual.

En una serie de cuatro días de concierto, 27 y 28 de noviembre y 1 y 2 de diciembre, BTS regresó a los conciertos presenciales en el estadio SoFi, California, el cual incluye transmisión online. Esta presentación marcó el reencuentro de ARMY con BTS.

Ahora, nuevamente en Corea, los artistas regresaron con una serie de tres días de concierto en el estadio Olímpico de Seúl, el cual se transmitirá de manera virtual y en vivo dos días (10 y 13 de marzo) y el del 12 de marzo desde los cines de diferentes partes del mundo. En nuestro país lo transmitirán Cinépolis, Cinemark y Cineplanet en dos horarios: 1 p.m. y 5 p.m.