The Cure: Robert Smith reveló el nombre del nuevo álbum y fecha de lanzamiento

Hablar de ellos, sería como la “cura” que se necesita en estos tiempos para el panorama musical y es que su estilo oscuro y melancólico marcó a generaciones, siendo una de las bandas mas icónicas del rock a nivel mundial y que The Cure cuenta con millones de seguidores y desde hace años están a la espera del nuevo material de la banda liderada por Robert Smith.

Y fue el propio vocalista de The Cure, quien a dado la noticia de un nuevo trabajo de estudio de la banda y reveló el nombre que tendrá el próximo álbum.

Smith dijo que el álbum llevará por nombre ‘Songs Of A Lost World‘ (Canciones de un mundo perdido) y que llegará, aproximadamente, por el mes de septiembre.

"Así que he estado trabajando en dos álbumes de The Cure, y uno de ellos está terminado. Desafortunadamente, es el segundo que está terminado. Tengo que hacer cuatro voces y hay 10 canciones en cada álbum. Vamos a mezclar el próximo mes, el 1 de abril, así que me quedan tres semanas", señaló Smith al medio NME.

Estan de regreso, solo queda esperar su sonido y estilo para alegría de todos sus seguidores, y amantes de rock británico.