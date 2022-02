Luke Skywalker, R2 y Grogu regresaron en “El libro de Boba Fett”

La Fuerza está más intensa que nunca y es que todo lo que los fans de la saga de Star Wars se hace realidad con cada nuevo proyecto de Lucasfilm y Disney. Ahora en el penúltimo capítulo de la serie “El libro de Boba Fett” la magia se hizo realidad de la mano de Dave Filoni, director de la serie animada de “The Clone Wars” y productor de “The Mandalorian”.

En este episodio se dio nuevamente el regreso de uno de los personajes más icónicos de la trilogía original, el mismo maestro Luke Skywalker, que ahora aparece entrenando a Grogu (baby Yoda) como su primer padawan.

Luke entrena a Grogu, y durante el episodio el jedi evoca una serie de referencias memorables a El Imperio Contraataca a través de algunas frases que el propio maestro Yoda le mencionó y que ahora intenta transmitir a su pequeño Padawan.

“El tamaño no importa”, recuerda Luke a Grogu. En el Episodio V, Yoda dice estas mismas palabras a un joven Luke.

TODO LO QUE LO FANS SOÑARON ES UNA REALIDAD

Pero no te contamos más, ya que el capitulo esta lleno de mas sorpresas con la apuración de más personales que ni el mas fan de Star Wars pensaba ver alguna vez en una serie de live action de la saga creada por George Lucas.

Y Ante la llegada de antiguos personajes, los cuales son queridos por el público, Twitter se ha llenado de comentarios positivos hacia el director Dave Filoni y no esta no es la primera vez que lo alababan por su trabajo, lo mismo sucedió con el último episodio de The Mandalorian, con la aparición de Luke Skywalker, con lo que para muchos devolvió a la franquicia toda la mística y la magia que nunca debió perder.