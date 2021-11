Kate Candela admite que fue infiel: "me vengué de esa persona y no me arrepiento"

La cantante salsera Kate Candela confesó en el programa Dilo Fuerte de Lady Guillén que alguna vez en su vida fue infiel a modo de venganza contra su enamorado. Admitió que aprovechó la oportunidad "que estaba servida en la cancha", para cometer el acto.

"Yo me acuerdo que era muy joven, tenía buen tiempo con esta persona y estaba súper enamorada. Me fue infiel. Nunca me imaginé estar en esa posición de decir ok, vamos a ver cómo se siente lo que tú haces conmigo. Se presentó las circunstancia para hacer de las mías", dijo.

Sin embargo, admitió que fue ella quien terminó dañada, debido a que tuvo una amarga sensación. "No me sentí bien luego porque era más un tema personal. Esa persona se iba a ir de mi vida, pero la que se había quedado con la sensación y la experiencia y de que alguien me iba a señalar, eso no soportaba", indicó.

Consultada por Lady Guillén si se arrepiente de haber sido infiel, la cantante manifestó que de ninguna manera, pero le sirvió como lección para no volver a hacerlo.

"No me arrepiento, simplemente lo tomo como experiencia, no volvería a hacerlo nunca más y peor en la situación en que me encuentro ahora", dijo.