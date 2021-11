Papá del Gato Cuba responde categórico a Melissa Paredes que lo tildó de 'expresidario'

Jorge Cuba, papá del futbolista Rodrigo 'El Gato' Cuba, fue consultado sobre las recientes declaraciones de su todavía nuera, Melissa Paredes, quien lo tildó de 'expresidario'.

En declaraciones al programa Amor y Fuego, el señor Cuba Hidalgo dijo que prefiere no tomar atención a las palabras de la modelo y aseguró que en su familia están llevando el caso de su hijo en reserva.

"La verdad que no le voy a tomar ninguna atención a esas declaraciones. Nosotros seguimos guardando silencio. Estamos llevando este tema con estricta reserva nada más", señaló.

El todavía suegro de Melissa Paredes considera que esa la mejor forma de llevar esta situación (el proceso de separación de su hijo). "Eso es lo más sano", aseguró.

"No estamos autorizados en declarar. Este caso no le voy a prestar atención. Le repito nosotros vamos a guardar silencio. No nos vamos a pronunciar nada. Creo que es lo más sano", agregó.