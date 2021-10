Paul McCartney afirma que ya no dará autógrafos

El legendario ex miembro de The Beatles explicó las razones de su drástica decisión. Tampoco se tomará fotos con fans. Foto: medios digitales.

El ex miembro de The Beatles, Paul McCartney, ya no dará autógrafos ¿Por qué? El legendario músico explicó que encuentra raro escribir su nombre en una superficie, a sabiendas de que es reconocido en todo el mundo.

"Siempre me ha parecido un poco extraño: 'tome, ¿puede escribir su nombre en el reverso de este recibo, por favor?'. ¿Por qué? Ambos sabemos quién soy", declaró para el Readers Digest.

Pero siguen las malas noticias para sus fans, pues Paul tampoco seguirá tomándose fotografías con ellos, ya que muchas de ellas no lo favorecen.

"Lo que usualmente tienes es una foto con un fondo pobre y yo luciendo un poco miserable". A pesar de ello, no descartó compartir historias con sus seguidores cuando se dé la oportunidad.

Así, Paul se une a su excompañero Ringo Starr, quien también dejó de brindar autógrafos en 2013. En septiembre, lanzó su serie original en Star, la que ofrece una mirada distinta sobre su carrera musical y del legendario productor, Rick Rubin.