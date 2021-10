Los 70 años de Charly García: Siete décadas de música y escándalos

Los amantes del buen rock en nuestro idioma están de fiesta por el cumpleaños número 70 del icónico músico Charly García, y con motivo de su onomástico en su natal Argentina se llevan a cabo varios conciertos, exposiciones y otras actividades culturales en celebración de uno de los máximos exponentes de la música internacional.

Carlos Alberto García Moreno, o para los amigos, que son millones, solo Charly, en 1969, junto a un amigo de la escuela, Nito Mestre, creó Sui Géneris, más adelante agrado su leyenda con su icónica banda, Serú Girán, que siguió a La máquina de hacer pájaros, hasta consagrarse como solista y el resto es leyenda.

Sus 70 años han sido intensos como su enorme legado musical, vivió en la locura, tocó lo más alto de la fama, estuvo inmerso en drogas, se recuperó, saltó desde un décimo piso y sobrevivió fue millonario y también pobre, Charly parece haberlo vivido todo y sigue en pie, será porque “no va en tren” o porque su vida es un eterno “Say No More”.