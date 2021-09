Transformers en Cusco: actores llegaron para iniciar rodaje

Dos aviones chárter, en cuyo interior estaba todo el staff de producción, dirección, acomodaciones y demás, arribaron al aeropuerto Alejandro Velasco Astete. Son más de 100 personas las que grabarán Transformers: “The Rise of the Beasts” en Cusco y Machu Picchu.

El rodaje de parte de la película se grabará en lugares icónicos como la Plaza Mayor de Cusco y Machu Picchu, lugar donde primero se hará un estudio de locaciones y acondicionamiento, antes de rodar escenas con los actores principales.

En medio de toda la multitud, se pudo distinguir a Anthony Ramos y Dominique Fishback, quienes son los actores que protagonizarán la séptima entrega de la conocida saga Transformers.

INICIO DE GRABACIONES

El alcalde de Machu Picchu, Darwin Baca, señaló en declaraciones a Correo que la dirección de la película tiene desde el 07 de septiembre para comenzar con el trabajo de filmación de las escenas que corresponden a los distintos puntos de Cusco.