ABBA lanza 'Voyage': su nuevo álbum en 40 años

Ponen fin a cuarenta años de silencio. El exitoso grupo sueco ABBA regresa y levanta la cuarentena de su ausencia musical para trabajar juntos de nuevo en su más reciente álbum al que han bautizado 'Voyage'.

Y para alegría de su millones de fans en todo el planeta organizarán una serie de conciertos virtuales con el apoyo de herramientas digitales que los traen de vuelta a esta nueva normalidad en plena pandemia del SARS CoV-2.

El cuarteto formado por Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus, Benny Anderson y Agnetha Fältskog se separó en 1982, pero ahora han puesto un nuevo play con nuevo disco y ya estrenaron en redes sociales dos primeros temas: 'I still have faith in you' y 'Don´t shut me down'.