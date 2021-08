Laura Bozzo: expareja Cristian Zuárez dice que conductora “se muere” si vuelve a prisión

Laura Bozzo atraviesa momentos difíciles luego que la justicia de México le dictó prisión preventiva por cometer un delito fiscal que supera los 12 millones de pesos. Al respecto su expareja, Cristian Zuárez señaló que el problema legal que afronta la conductora se debe a su exceso de confianza.

“Laura es una mujer que se deja influenciar por gente que no es la adecuada, es demasiado confiada. Yo escuché cuando un contador le dijo: Crea una empresa de ropa para justificar el dinero, en dólares, que le mandas a tu hija que vivía en Estados Unidos", declaró el cantante.

En varias oportunidades le indiqué que no estaba bien lo que hacía, pero sin éxito, ella confiaba en su asesor financiero: "Le advertí que eso no me parecía correcto, pero como él era contador y había estudiado y yo solo era el pobre cantante de Complot, qué podía hacer”, agregó.

Finalmente, Zuárez dijo que si su expareja vuelve a prisión sería un golpe duro para ella. "No lo va a aguantar, se le ve bien físicamente, pero se muere, no pueden hacer eso con ella, tienen que tener consideración, esta pandemia nos afectó a todos", afirmó al diario Trome.