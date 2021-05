Selena Quintanilla: su padre se arrepiente de abrir su féretro en pleno funeral

A casi 26 años de la muerte de la cantante Selena, su padre, Abraham Quintanilla, reveló que abrir el ataúd de la artista en pleno funeral ha sido el peor error de su vida.

Como se sabe, el funeral de la intérprete de “Bidi bidi bom bom” se realizó en el auditorio Bayfront, en Texas, el cual recibió a aproximadamente 40 mil personas, entre familia, amigos y fans, para darle el último adiós.

Fue en ese momento en que el progenitor de la artista decidió abrir el féretro ante los fuertes rumores que el cadáver de Selena no estaba dentro:

“Yo decidí abrir el ataúd porque ese mismo día que estaba el cuerpo de Selena ahí, la gente estaba en fila pasando, varias señoras empezaron a reclamar que no era verdad, que no estaba muerta, que no había un cuerpo, entonces, yo decidí que abrieran (el ataúd) para probar y fue un error de lo más grande que hice”, se lamentó en una entrevista con Cristina Saralegui.

Abraham Quintanilla consideró que su decisión fue un error ya que comenzaron a circular imágenes de la cantante por todos lados, incluso fueron estampados en polos, un hecho que afectó a su familia.

“Fue un error lo que hice, tomaron fotos y después las vimos en playeras (polos), en revistas. Si tuviera que hacerlo otra vez, jamás lo haría”, lamentó.