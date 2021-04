Yahaira Plasencia: Sergio George le da su apoyo a la salsera tras escándalo

El productor musical escribió en la cuenta de Instagram de la cantante, quien atraviesa un difícil momento luego de que fuera intervenida en una fiesta en Cieneguilla.

Luego del escándalo suscitado en torno a la cantante Yahaira Plasencia, intervenida el pasado 23 de abril por la Policía Nacional por celebrar una fiesta de cumpleaños en plena segunda ola de la pandemia, el productor musical Sergio George utilizó las redes sociales para dedicarle unas palabras de apoyo.

“En la vida todos vivimos y aprendemos, y nos toca echar pa’lante. No hay otra opción. Keep your head up (mantén la cabeza en alto)”, escribió el productor en la cuenta de Instagram de la salsera.

Como se sabe la Plasencia, quien fue blanco de burlas y comentarios luego de ser descubierta escondida en la maletera de un auto, compartió en la citada red social un comunicado donde admite que organizó la reunión en Cieneguilla y afirma que actuó así por "nerviosismo".

Pidió "disculpas" a sus padres y a la Policía Nacional del Perú. Yahaira Plasencia fue recientemente nominada a los Premios Heat 2021 en la categoría de mejor artista región sur y también participaba de un reality de televisión, que anunció su retiro tras el incidente.