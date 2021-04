Falleció a los 84 años actor que personificó al “Tío Cosa” en la serie Los Locos Addams

El actor Gil Gerard fue quien informó a través de redes sociales, que la tarde de ayer, a los 84 años, falleció su par de origen italiano, Félix Silla, mundialmente famoso por su papel como "Tío Cosa" en la serie de los años 60, Los Locos Addams.

“Felix murió hace apenas unas horas y lo único bueno que puedo sacar de su fallecimiento es que ya no sufrió más. Lo extrañaré muchísimo, especialmente el gran momento que lo pasamos en nuestros paneles. Solo él me decía ‘que me j*diera’”, dio a conocer el artista.

Según se conoció, el actor padecía cáncer de páncreas y medía 1.20 metros de altura. Gracias a esta condición, tuvo papeles además en Star Trek (1965), El Planeta de los Simios (1968) y fue un ewok en Star Wars: Episodio VI- El Retorno del Jedi, entre otras cintas.