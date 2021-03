Líder de “Clavito y su chela” recibió vacuna contra la COVID-19 en EEUU

A pocas semanas de haberse contagiado de Covid-19 junto a toda su familia, el cantante de cumbia Robert Muñoz, líder de la orquesta ‘Clavito y su chela’ reveló que recibió la vacuna contra el coronavirus en Estados Unidos, país en donde se encuentra residiendo desde hace aproximadamente un año.

“Me acaban de poner la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 y me siento mucho más tranquilo, pues hace unos meses me contagié y me afectó un poco, pero cada día me siento mejor de salud. Aquí el sistema de salud es mucho más efectivo, pero igual uno debe de cuidarse porque no me quiero reinfectar”, declaró el músico a El Trome.

Sobre la posibilidad de regresar al país, el cantante dijo que por el momento no piensa volver a Perú debido a la difícil situación por la pandemia.

“(…) Tenemos mucho temor. Más ahora que tendremos nuestro segundo hijo, así que seguiremos aquí cuidándonos y haciendo música, pues eso no puede parar”, mencionó.