Yahaira Plasencia reflexiona y afirma que “Encontrarme a mí misma ha sido un largo proceso”

Sin lugar a dudas, la cantante Yahaira Plasencia empezó el año 2021 a lo grande, protagonizó un espectacular show virtual junto a su exgrupo Son Tentación; la salsera compartió con sus seguidores, en Instagram, algunos momentos de esa presentación.

Pero no solo fue eso, en el clip, la artista también reflexionó sobre su carrera artística “Encontrarme a mí misma ha sido un largo proceso, me he perdido tantas veces que he querido renunciar, pero entendí que cada paso cuenta, cada intento es un logro, que cuando una puerta se te cierra, hay otra que se abre”, escribió.

Inmediatamente, sus seguidores se hicieron presentes en los comentarios y expresaron su admiración y cariño hacia la salsera y su trabajo musical. “Que nada te detenga”, “admiro tu valentía y tus ganas de salir adelante”, “sabemos que seguirás creciendo, sigue así”, entre otros fueron los mensajes.