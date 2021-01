Susy Díaz se reinventa: artista ahora dictará talleres virtuales de actuación

Susy Díaz siempre ha dado que hablar por sus dotes en la comicidad. Por ello, se reinventa para convertirse en profesora y dictar talleres virtuales de actuación dirigido para niños, adolescentes y jóvenes.

La excongresista hará gala de sus dotes en la comicidad para ofrecer los cursos al grupo “Los Vándalos del Humor”, quienes buscan perfeccionar su talento en la actuación y el rubro humorístico.

“Sé que la mejor arma para triunfar en esta vida es la risa. He tenido la oportunidad de ver antes de la pandemia el show de ‘Los Vándalos del Humor’, y también los he seguido en sus presentaciones virtuales. De verdad, son chicos talentosos, así que dije: ‘por qué no compartir con ellos mi experiencia en la comicidad’”, señaló Susy Díaz.