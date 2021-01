Armonía 10 canceló su concierto presencial en Comas: "Ya he tomado la decisión de no ir"

El gerente general de la agrupación Armonía 10, Walter Arturo Lozada, aseguró que no seguirían adelante con la organización del evento en Comas, luego de que la alcaldía del distrito se mostró en contra de su realización.

"Voy a llamar (al empresario que los contrató) y le voy a decir que lamentablemente ya no vamos a poder ir", dijo a El Popular sobre el primer concierto presencial que sería el primero del 2021. "Tenemos un prestigio de 49 años. Armonía nunca ha estado metido en 'dimes y diretes' ni figurestismo ni ‘ampays’".

Además, Lozada dejó claro que se reunirá con sus hermanos, quienes también son socios de la orquesta y empresa musical​ peruana. Asimismo, reafirmó que la decisión es definitiva, por lo que, no tienen planeado continuar.

"Como hermano mayor y como cabeza de esta empresa ya he tomado la decisión, he preferido no ir para seguir haciendo de esto una comidilla. A nosotros no nos gusta que nos toquen el nombre", agregó el líder de Armonía 10.