Cantante Daniela Darcourt obtuvo importante premio y agradece a sus seguidores

La cantante Daniela Darcourt, se mostró muy emocionada por haber sido galardonada como la “artista más activa en redes sociales” en los premios Radiomar. La intérprete de “Señor Mentira” se destaca por estar siempre en contacto con sus seguidores en sus plataformas virtuales.

Es la salsera peruana más escuchada del 2020 en Spotify con 32.3 millones de streams o escuchas en la plataforma. Por lo que se muestra muy agradecida con su público que no deja de escucharla y la respalda en todos sus proyectos artísticos, espera que el 2021 sea un mejor año.

“Me siento feliz y agradezco a todos los que me apoyaron. Este año no saqué ningún producto propio, pero tuve una colaboración con el gran maestro Tito Nieves y eso fue lo que me mantuvo. El 2020 fue muy difícil, pero soy la artista número uno en mi país”, señaló al diario Trome.