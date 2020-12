David Guetta ofrecerá concierto de Nochevieja desde Francia

David Guetta ofrecerá concierto online para decir adiós al 2020. Desde la Pirámide del louvre, el compositor y DJ francés se presentará este 31 de diciembre, en una tercera edición de su iniciativa "United at Home", cuyo objetivo es recaudar fondos y dar felicidad.

"Soy de París, es muy especial para mí hacer el concierto aquí, en el museo más famoso del mundo. Fue un éxito grande en América, pero hacerlo en la ciudad donde nací es muy especial", señaló en una entrevista con EFE antes de grabar el concierto.

"No es solo el tema de recolectar dinero para ayudar a la gente, es también hacerla feliz", explicó el autor de éxitos como "When love takes over", "Gettin' over you" y "One love".

Además, el DJ francés dijo que su objetivo es además ayudar a sus fans en estos momentos difíciles en los que la población "más necesita la cultura y el entretenimiento para olvidar y pasarlo bien".

Asimismo, Guetta mencionó, en declaraciones en español, que 2020 ha sido un año duro a nivel laboral puesto que no ha podido dar conciertos. Aunque él "afortunadamente" tiene dinero ahorrado, lamentó la penosa situación en la que se encuentran muchos de sus compañeros artistas y la falta de ayudas al sector cultural.