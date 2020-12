Deyvis Orosco: "En esta Navidad lo importante es la unión familiar"

El cantante de cumbia peruano, Deyvis Orosco llegó al millón de reproducciones en Spotify con su tema "Amor a primera vista", lo cual celebra pese a la situación se que vive con la pandemia por el COVID-19. En estas fechas el cumbiambero aprovechó para invocar a los ciudadanos a cuidarse en fiestas de fin de año.

"Será una Navidad diferente, pero lo importante será en unión familiar. Vamos a celebrarlo con mi novia y toda la gran familia que hemos formado los dos", comentó Deyvis.

El artista nacional tiene motivos para agradecer en estas fiestas, no solo por mantenerse en salud, sino que además de llegar al millón de reproducciones, alcanzó tres millones de vistas en Youtube.

"Esto ha sido una sorpresa maravillosa, lo único que me queda es agradecer a todo el público y tengan por seguro que seguiré trabajando para seguir dándoles lo mejor en mi música. Ha sido un año difícil para todos y debemos seguir cuidándonos para enfrentar la COVID-19", comentó el cantante.

Además, comentó que no hay que bajar la guardia mientras no haya vacunas contra el virus que invade nuestro país. "El virus sigue y mientras no haya vacunas no podemos bajar la guardia pues ahora lo importa es la salud para todos".

"El público me ha dado tanto en todos estos años y este show será mi regalo para todos ellos, muchos no pueden pagar tal vez un concierto virtual así que pueden ver el concierto por Latina, desde las 11 de la noche, mientras que los que tienen internet podrán verlos desde la red social Facebook. Lo importante es que todos disfruten Hay cuidarse siempre para poder reencontrarnos pronto en un show en vivo", aclaró.