DC FanDome: la convención virtual gratuita ya tiene su calendario establecido

Los fans del universo de DC Cómics marcan los días para la espectacular convención que organizó Warner Bros para el próximo 22 de agosto. En la convención virtual gratuita se esperan anuncios, tráilers y contenido revelado de los superhéroes más queridos por los fanáticos.

La FanDome anunció su calendario oficial completo, la feria dará acceso por 24 horas seguidas a los usuarios y ofrecerá en todo momento una experiencia distinta. Se podrá interactuar con las estrellas de conocidas producciones como Aquaman, The Batman, SHAZAM!, Titans, The Flash y Wonder Woman 1984, entre otras.

Para asistir no hace falta pagar: sólo hay que loguearse y buscar los eventos en la web de DC. Una vez con todos días y horarios, el sitio da la opción de inscribirse y hasta linkear con el calendario de Outlook o Google.