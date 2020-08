Ray Sandoval pidió disculpas tras ser detenido conduciendo en presunto estado de ebriedad

El jugador del Sporting Cristal, Ray Sandoval, estuvo inmerso en un accidente de tránsito este fin de semana, donde la Policía lo encontró, en presunto estado de ebriedad, conduciendo durante el toque de queda junto a su pareja Andrea Miranda.

El futbolista protagonizó hechos de violencia al momento de ser detenido. Todo esto fue registrado en un video del modelo Sebastián Lizarzarburu quien denunció al futbolista por haber dañado el auto de su madre.

Ante las críticas, Sandoval pidió disculpas a través de sus redes sociales. "Quiero pedir disculpas de antemano por mi acción. Creo que todos cometemos errores y yo cometí uno al actuar así. Las razones y mis motivos son privados no tengo por qué ventilarlos. Con esto no me excuso de mi acto y es el motivo por el cual mis disculpas públicas”, publicó en su Instagram.

"Por último quiero dejar muy en claro este punto. Sé la clase de persona que es mi pareja. Ella no tiene nada que ver con mi error. Ella ni nadie va a influir en mis acciones o toma de decisiones. Ella y los míos saben la verdad de lo que pasó y eso es lo que me importa. Gracias y disculpas", culminó el jugador del equipo celeste.