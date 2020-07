Bruce Lee: se cumplen 47 años de su misteriosa muerte

Bruce Lee aún hoy es considerado una de las grandes leyendas del Kung Fu, y el creador de las artes marciales mixtas, no sólo por llevar esta disciplina a lo más alto y sino porque también la convirtió en un fenómeno mundial gracias a sus películas.

Su increíble carisma y sabiduría, que demostraba en cada una de sus entrevistas, obligó a que el mundo occidental le prestara más atención a la cultura china. Aunque nació un 27 de noviembre en San Francisco, Estados Unidos, Bruce vivió gran parte de su infancia en Hong Kong, en donde comenzó a estudiar artes marciales a los 13 años con otra leyenda, el maestro Ip Man.

Ya a los 18 regresó a los Estados Unidos y comenzó a estudiar Filosofía. A su vez, abrió escuelas en donde enseñaba su disciplina y la comenzó a perfeccionar.

El arte marcial que creo se llama Jeet Kune Do o "el camino del puño interceptor", del cual destacaba que no tenía que tener un estilo en particular o una forma.

Gracias a la serie “El Avispón Verde”, se hizo muy popular dentro del mundo de la televisión y con sus películas que rápidamente se convirtieron en clásicos como “Operación Dragón”, “Cinco dedos de Furia” y “El furor del Dragón” con Chuck Norris.

Pero su temprana muerte a los 32 años deja abiertos varios interrogantes. Muchos piensan que Lee murió a causa de un síndrome de muerte súbita inesperada, derivada de la epilepsia Sudep, síndrome que no se identificó hasta 1995.

Para el momento de su muerte, los médicos aseguraron que su cuerpo no representaba más de 18 o 20 años biológicos.

La autopsia de Lee demostró que su cerebro se había inflamado masivamente comprimiéndose dentro de la caja craneal. No había lesiones externas visibles, pero tenía un medicamente llamado Equagesic en su organismo.

Es un leyenda, el maestro de la Artes Marciales Mixtas que vive en su arte y sus enseñanzas que inspiran a millones en el mundo, no solo en las Artes Marciales, sino en el día a día.