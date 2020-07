Susy Díaz: Flor Polo preocupada por parálisis facial que sufrió su madre

Flor Polo se mostró preocupada luego de que su madre, Susy Díaz, declarara que sufrió parálisis facial a causa de los elevados montos que le llegan en sus recibos de luz. La excongresista se encuentra en Huarmey, donde afirma que ha encontrado la paz que nunca conseguiría en Lima.

"No veo a mi mamá desde hace bastante tiempo, desde marzo o antes. La extraño mucho", indicó. Sin embargo, no sabía lo que le había ocurrido. "Ella es una persona a la que no le gusta preocuparme", afirmó.

Susy confirmó a En Exclusiva que sufrió este episodio, pero señaló que actualmente se encuentra tratándose con inyecciones.